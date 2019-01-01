لوشيسكو ردًا على مدرب الترجي: المال وسيلة فقط والنتائج لها عوامل أخرى

مدرب الهلال يصف مواجهة باب سويقة بالمتوازنة

يرى الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، أن مواجهة الترجي التونسي كانت متوازنة بين الفريقين، وإن كان يعطي الأفضلية في الأداء لفريقه.

الزعيم نجح في التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019 بعدما تغلب على الترجي التونسي؛ بطل دوري أبطال أفريقيا، على استاد جاسم بن حمد. (طالع تقرير المباراة)

هدف المباراة الوحيد سجله المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس بعد تسع دقائق فقط من نزوله بديلًا في الشوط الثاني بدلًا من جوستافو كويلار في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وقال لوشيسكو، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "حققنا انتصارًا مستحقًا وعادلًا، لأننا كنا الأفضل بالشوط الأول، ربما كان الشوط الثاني متوازنًا، لكن جميع فرص الترجي كانت من أخطائنا فقط".

وأضاف: "نجحنا في هز الشباك، لأننا خلقنا عديد الفرص، ربما شعرنا أن الأمور أصبحت صعبة لأن الوقت مر دون هز الشباك، لكننا بذلنا جهدًا كبيرًا، لأننا نعرف أن الخصم قادر على تغيير النتيجة في أي وقت".

خاص جول | جوميس: محظوظ بوجود لوشيسكو وهذا سر احتفالي مع جيسوس

الروماني لم يجعل الفرصة تمر إلا ورد على معين الشعباني؛ المدير الفني لباب سويقة، والذي قال أن إمكانيات لاعبي الزعيم الأجانب الفردية هو ما منحه الأفضلية، في حين أن فريقه لا يملك ميزانية ضخمة حتى يجلب نجوم عالميين.

علق رازفان، خلال المؤتمر: "المال قد يمنحك فرصة لضم لاعبين جيدين، هو وسيلة لبناء الفريق، لكن النتائج تستند على عدة عوامل بخلاف المال، كالجهد في الملعب وخلال التدريبات".

يذكر أن فوز الزعيم أهله لمواجهة فلامنجو البرازيلي؛ بطل كأس ليبرتادوريس، في نصف النهائي في 17 من الشهر الجاري، بينما يلاقي الترجي الخاسر من مواجهة السد القطري ومونتيري المكسيكي، في مباراة تحديد المركز الخامس، المقرر إقامتها في يوم 17 أيضًا.