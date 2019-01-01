الدوسري: ضياع التركيز أضاع المباراة منا في دقيقة ولم نكن مرهقين

لاعب الهلال يلوم قلة التركيز على الفشل في التأهل لنهائي المونديال

أكد سالم الدوسري؛ لاعب الهلال السعودي، أن فريقه لم يعاني من الإرهاق خلال مواجهة فلامنجو البرازيلي، مرجعًا الهزيمة إلى قلة التركيز.

الزعيم تلقى الهزيمة أمام بطل كأس ليبرتادوريس بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب خليفة الدولي، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019.

وقدم الأزرق شوط أول أكثر من رائع، لكنه تراجع بدنيًا في الشوط الثاني، بجانب أنه خاض آخر سبع دقائق بعشرة لاعبين فقط، بعد تعرض أندريه كاريلو للطرد المباشر؛ إثر تدخل عنيف. (طالع تقرير المباراة)

وقال صاحب هدف الأزرق الوحيد في المباراة، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "هذه كرة القدم، ضياع التركيز لدقائق معدودة كلفنا خسارة مباراة كاملة بعدما لعبنا بضغط عالٍ، وكانت المباراة متكافئة إلا أن التفاصيل الصغيرة منحت الخصم الفوز".

وأضاف: "منذ بداية البطولة كان طموحنا عاليًا، لم يكن هدفنا المنافسة على المركز الثالث، بل كانت أعيننا على النهائي، وأثبتنا ذلك بالملعب بتقديم مستوى عالٍ، لكن ضياع التركيز في دقيقة واحدة كلفنا الكثير".

بسؤاله عن معاناته وزملائه من الإرهاق في الشوط الثاني، علق: "لم نكن مرهقين، هذه كرة القدم؛ فوز وخسارة".

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