خاص جول | جوميس: محظوظ بوجود لوشيسكو وهذا سر احتفالي مع جيسوس

المهاجم الفرنسي صاحب هدف تأهل الهلال إلى نصف نهائي المونديال

كشف الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، سر احتفاله بهدفه في مرمى الترجي التونسي، مع المدرب السابق للزعيم خورخي جيسوس؛ المدير الفني الحالي لفلامنجو البرازيلي، والذي كان حاضرًا للقاء من المدرجات.

الزعيم نجح في التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019 بعدما تغلب على الترجي التونسي؛ بطل دوري أبطال أفريقيا، على استاد جاسم بن حمد. (طالع تقرير المباراة)

هدف المباراة الوحيد سجله جوميس بعد تسع دقائق فقط من نزوله بديلًا في الشوط الثاني بدلًا من جوستافو كويلار في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وقال جوميس، خلال تصريحات خاصة لـ"جول GOAL": "أنا عائد حديثًا من الإصابة، لكنني محظوظ للغاية بوجود مدرب مثل رازفان لوشيسكو يؤمن بي ويمنحني الثقة، وهذا كل ما احتاجه حتى أتألق، لقد أخبرني أنني سأسجل قبل المباراة، لذلك أنا سعيد للغاية بتحقيق نبوءته".

وأضاف: "أتمنى تحقيق المزيد لهذا النادي وجمهوره الطموح، فقد كانوا يطالبوننا بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا، اجتهدنا ونجحنا والآن نحن أمام تحدٍ جديد، قبل نزولي قدم زملائي أفضل ما لديهم وبتعاوننا تمكنا من تحقيق الفوز".

الفرنسي تابع: "أتأكد كل يوم أنني حقًا محظوظ للغاية، لأنهم هنا يمنحونني مزيد من الحب والاحترام ولدي زملاء رائعون".

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بسؤاله عن سر احتفاله جيسوس، أوضح: "هو ليس بمثابة مدرب فقط بل هو صديقي مقرب لي، عندما نتحدث نقول لبعضنا أننا سنتقابل مرة أخرى في الملعب ونخوض المباريات سويًا، كنت سعيد للغاية برؤيته، فهو صديق مقرب للغاية مني".

يذكر أن فوز الزعيم أهله لمواجهة فلامنجو البرازيلي؛ بطل كأس ليبرتادوريس، في نصف النهائي في 17 من الشهر الجاري، بينما يلاقي الترجي الخاسر من مواجهة السد القطري ومونتيري المكسيكي، في مباراة تحديد المركز الخامس، المقرر إقامتها في يوم 17 أيضًا.