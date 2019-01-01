الأجانب .. أبرز ما تغير في الهلال والترجي بعد الفوز باللقب القاري

مباراة مرتقبة بين الفريقين العربيين في كأس العالم للأندية

تُقام مساء اليوم مباراة الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا أمام الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2019 .

وانطلق مونديال الأندية مساء الأربعاء الماضي بمباراة الملحق التي نجح السد القطري ممثل البلد المنظم في الفوز بها على هينجين سبورت بطل قارة أوقيانوسيا، والتأهل لمواجهة مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال كونكاكاف في ربع النهائي.

بعد إصابة جوميس وجيوفينكو - أخطر 5 عناصر في الهلال أمام الترجي

وفيما تُوج الترجي بلقبه القاري في نوفمبر 2018، احتفل الهلال بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر 2019، فما الذي اختلف في الفريقين منذ التتويج باللقب القاري؟

كلمة واحدة قد تُلخص تلك التغييرات وهي الأجانب! وتحديدًا النجوم الأجانب في الفريقين.

إذ استعاد الهلال لاعبيه الأجانب الذين لم يتمكنوا من اللعب معه في دوري أبطال آسيا بسبب اللوائح المنظمة للبطولة والتي تُتيح لكل فريق قيد 4 أجانب بينهم واحد آسيوي، وقد استفاد الزعيم من جانج هيون سو وسيباستيان جيوفينكو وأندريه كاريلو وبافيتيمبي جوميس وأبقى الثلاثي جوستافو كويلار وعمر خربين وكارلوس إدواردو في الخارج.

تختلف لوائح كأس العالم للأندية، إذ يُسمح للأندية باصطحاب أي عدد من اللاعبين الأجانب، وهو ما استفاد منه الهلال بضم الثلاثي كويلار وخربين وإدواردو لقائمته في البطولة مما يجعلهم متاحين للمدرب رازفان لوشيسكو.

إضافة الثلاثي الأجنبي يُمثل بالتأكيد قيمة مضافة لفريق الهلال القوي بالفعل، إذ سيمنح المدرب خيارات جديدة في الوسط والهجوم وسيُساعد على خلق المزيد من الحلول الفردية ونقاط القوة في الفريق.

على الجانب الآخر، فقد الترجي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري اثنين من عناصره الأجانب المهمة جدًا والتي لعبت دورًا مؤثرًا في فوزه باللقب القاري.

الأول هو الجزائري يوسف بلايلي الذي قاده تألقه اللافت مع منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2019 للانتقال للأهلي السعودي في صفقة كبيرة، وقد نجح الفريق الجداوي في ضمه بعد صراع مع عدد من الأندية الأوروبية والعربية.

الثاني هو الغاني فرانك كوم العنصر الأهم دفاعيًا في وسط الترجي خلال السنوات الماضية، وقد انتقل للريان القطري في صفقة زادت قيمتها عن الأربعة ملايين يورو.