مهاجم الترجي: الهلال ليس أفضل فريق في آسيا فحسب، بل منافس عالمي

الخنيسي يتحدث عن كأس العالم للأندية

قال طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي التونسي أن منافسهم الأول في كأس العالم للأندية "الهلال السعودي" ليس أفضل فريق في آسيا فقط، بل هو منافس عالمي.

وتأهل الترجي لمونديال الأندية الذي سينطلق غدًا في قطر بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا فيما حجز الهلال مقعده في البطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا.

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الخنيسي أجرى حوارًا مع موقع فيفا الرسمي بدأه بالتأكيد على أن التفكير في المباراة الثانية "لقاء نصف النهائي" كان الخطأ الأهم الذي ارتكبه الترجي في مشاركتيه الأخيرتين في مونديال الأندية، وهو ما كلفه خسارة المباراة الأولى أمام السد عام 2011 والعين 2018.

ومن ثم قال عن منافسه السعودي "الهلال فريق عالمي وليس فقط أفضل فريق في آسيا، حين تشاهد للاعبين الذين يملكهم على غرار جيوفينكو وجوميز وكاريلو، فعلى الورق هو فريق قوي".

أضاف "قوة الترجي في المجموعة وحين نكون في أفضل حالاتنا لا يوقفنا أحد، ويوم المباراة من يكون الأكثر تركيزًا حتى الرمق الأخير سيفوز بالمباراة".

وقال المهاجم التونسي عن النتائج الإيجابية مؤخرًا للفريق العربية في كأس العالم للأندية "الفرق العربية تألقت مؤخرًا في البطولات، بداية بالرجاء المغربي ثم الجزيرة الإماراتي ومؤخرًا العين، لكن كما سبق وقلت لا نريد التفكير بهذه الطريقة، ولا نركز على الأدوار المقبلة التي وصلت لها هذه الأندية، لكي لا نقع في نفس أخطاء 2011 و2018، فتركيزنا على الهلال وبعدها سنرى".

يُشار لأن الترجي سيُواجه الهلال في قطر يوم الـ14 من ديسمبر الجاري في ربع نهائي مونديال الأندية والفائز سيواجه فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس يوم الـ17 من نفس الشهر.