الترجي يصل الدوحة ويستعيد خليل شمام قبل مواجهة الهلال

مباراة مرتقبة بين الفريقين العربيين في كأس العالم للأندية

وصلت بعثة الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا للعاصمة القطرية الدوحة يوم أمس الثلاثاء استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2019 .

وينطلق مونديال الأندية مساء اليوم بمباراة الملحق التي ستجمع السد القطري ممثل البلد المنظم مع هينجين سبورت بطل قارة أوقيانوسيا، وسيتأهل الفائز منهما لمواجهة مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال كونكاكاف في ربع النهائي.

العابد والشهري على متن طائرة الهلال المتجهة إلى قطر

واستغرقت رحلة الترجي للعاصمة القطرية ما يقرب الـ5 ساعات ونصف، وقد ضم الفريق التونسي 23 لاعبًا على رأسهم القائد خليل شمام الذي عاد للتدريبات الجماعية بعد غياب عدة أشهر للإصابة، وقد أعلن النادي جاهزيته لخوض غمار البطولة وتواجده ضمن قائمة الفريق الرسمية.

وضمت قائمة اللاعبين كلًا من: معز بن شريفية - كوامي بونسو – شمس الدين الذوادي – محمد يعقوبي - بلال بن ساحة – أنيس البدري – إبراهيم أوتارا - حمدو الهوني – طه ياسين الخنيسي – خليل شمام – رائد الفادع – هيثم جويني – فوسيني كوليبالي - عبد الرؤوف بن غيث – رامي جريدي – محمد صدقي دبشي – سامح دربالي – إلياس شيتي – إيهاب مباركي - فادي بن شوق - محمد علي بن رمضان – محمد أمين المساكني - عبد القادر بدران.

وسيفتتح الترجي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا يوم السبت القادم، والمتأهل منهما سيلعب ضد فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس في نصف النهائي يوم 17 من ديسمبر الجاري.

وتُعد نسخة 2019 من كأس العالم للأندية الأولى التي تشهد مشاركة 3 فرق عربية هي الهلال بطل دوري أبطال آسيا والترجي بطل دوري أبطال أفريقيا والسد بطل دوري نجوم قطر ويُشارك بصفته فريق الدولة المنظمة.