الهلال الأكثر ربحًا .. الأندية السعودية تستعد لجني الأموال من كأس العالم

تامر أبو سيدو|
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كأس العالم ينطلق في الـ20 من نوفمبر القادم

تستعد أندية دوري روشن السعودي بجانب النادي الأهلي الناشط في دوري يلو لجني الأموال من مشاركة لاعبيهم في كأس العالم قطر 2022 الذي سينطلق بعد أقل من شهر.

ويمنح فيفا الأندية التي يتواجد لاعبوها مع منتخبات بلادهم في المونديال مبالغ مالية ضمن برنامج "المنفعة" تقديرًا لمساهمتهم في إنجاح البطولة الدولية.

ويبلغ إجمالي المبلغ المرصود من فيفا للبرنامج 209 ملايين دولار تُصرف بوصفها تعويضًا يوميًا عن كل لاعب موجود في القائمة النهائية لمنتخب بلاده، وحسب عدد الأيام التي يقضيها مع فريقه في كأس العالم.

ويُتوقع أن يُمثل دوري روشن السعودي في كأس العالم 2022 نجوم المنتخب السعودي بجانب 11 لاعبًا أجنبيًا، ويتفوق الهلال على الجميع فيما يخص عدد لاعبيه السعوديين في المونديال بتواجد 13 لاعبًا، فيما يتفوق الوحدة فيما يخص الأجانب بتواجد 3 لاعبين.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم خاطبت يوم أمس أندية الدوري السعودي بجانب النادي الأهلي لمطالبتهم بسرعة تسجيل أسماء لاعبيهم المشاركين في كأس العالم 2022 قبل يوم الإثنين المقبل 31 أكتوبر 2022.

فيفا كان قد حدد يوم الـ14 من نوفمبر المقبل موعدًا أخيرًا لتقديم القائمة النهائية للمنتخبات بواقع 26 لاعبًا في كل منتخب.

يُشار إلى أن مباريات دوري روشن السعودي توقفت بعد انتهاء الجولة الثامنة بسبب استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم 2022، حيث يُقيم حاليًا معسكرًا في إمارة أبو ظبي، ومن المقرر أن تُستأنف المباريات في منتصف ديسمبر القادم.

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إلى أي دور ستصل السعودية في كأس العالم FIFA 2022؟

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إلى أي دور ستصل السعودية في كأس العالم FIFA 2022؟

  • 62%دور المجموعات
  • 21%دور الـ16
  • 6%دور الثمانية أو دور الأربعة
  • 10%النهائي
761 الأصوات
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