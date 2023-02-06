الهلال الأحمر يكذب ياسر المسحل: لا نعمل في الدوري السعودي منذ عامين!

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اتهم هيئة الهلال الأحمر بالموقف المخجل الذي وقع في مواجهة الاتفاق والعدالة

أصدرت هيئة الهلال الأحمر السعودية بيانًا رسميًا، للرد على إدعاءات ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد الموقف المحرج خلال إحدى مباريات دوري روشن.

مواجهة الاتفاق والعدالة في الدور الأول من الموسم الجاري شهدت سقوط لاعب العدالة من السيارة التي تنقل المصابين أثناء التوجه به خارج المستطيل الأخضر.

وظهر المسحل خلال حلقة أول أمس الأحد، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، موضحًا أن الأطقم الطبية في المباريات تابعة للهلال الأحمر، معربًا عن استيائه من سقوط اللاعب المصاب من سيارة نقل المصابين، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن مثل هذه المواقف تحدث في كل دوريات العالم.

لكن هيئة الهلال الأحمر نفت في بيانها أي علاقة لها بمباريات الدوري السعودي منذ عامين، مؤكدة أنها من الأساس لم تتلق طلبات للمشاركة في المباريات من قبل المسؤولين.

واختتمت الهيئة مشددة على استعدادها لتقديم الخدمات الإسعافية لمباريات الدوري السعودي، لضمان سلامة اللاعبين والجمهور، إذا طُلب منها ذلك.