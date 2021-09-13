ماذا قدم الثلاثي في مواجهة الهلال والاستقلال؟

مثلث رعب كونه البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني للهلال السعودي، أمام مرمى خصومه، شكل خطورة كبيرة ورهبة كبيرة في قلوب الخصوم قبل أن تكون على مرماهم..

الفرنسي بافيتمبي جوميس، البرازيلي ماتيوس بيريرا والمالي موسى ماريجا، ثلاثي أجنبي في قائمة الزعيم الآسيوية، نفذوا مهمتهم الأولى بقيادة الأزرق لدور الثمانية من دوري الأبطال.

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الهلال فاز اليوم الإثنين، أمام الاستقلال الإيراني بثنائية نظيفة، سجلها جوميس وسالم الدوسري، على ملعب زعبيل بالإمارات، بدور الـ16، ليصعد رسميًا لربع النهائي، في انتظار القرعة التي ستُجرى في 17 من الشهر الجاري.

إن كان حارس مرمى الهلال عبد الله المعيوف، قد حصل على رجل المباراة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن ما قدمه الثلاثي لا يقل أهمية عما قدمه الحارس، وفي السطور التالية نستعرض أرقام جوميس وبيريرا وماريجا في اللقاء..

ماذا قدم جوميس أمام الاستقلال؟

الأسد الفرنسي صاحب الهدف الأول في اللقاء، في الدقيقة 39، وشارك لمدة 76 دقيقة، قبل أن يخرج وينزل المهاجم صالح الشهري بدلًا منه.

جوميس سدد تسديدة واحدة خلال دقائق مشاركته، كانت بين القوائم الثلاث ومن داخل منطقة الجزاء.

فيما مرر الكرة عشر مرات، منها خمس تمريرات صحيحة بنسبة دقة 50%، منها ثمانية في وسط ملعب الخصم، منها 4 فقط ناجحة.

بينما لم يهدر أي فرصة محققة، ولم يسدد أي رأسية في اتجاه المرمى، وقام بأربع مراوغات منها واحدة فقط مكتملة.

ماذا قدم ماتيوس بيريرا أمام الاستقلال؟

بيريرا خرج في الدقيقة 4+90 ونزل مصعب الجوير بدلًا منه، بعدما أدى دوره على أكمل وجه..

صنع البرازيلي هدف المباراة الأول، فيما خلق فرصة محققة أخرى، لكن زملاؤه لم يترجموها إلى هدف، بينما لم يهدر اللاعب أي فرصة هدف محقق.

سدد بيريرا تسديدتين، منها واحدة فقط على بين القائمين والعارضة، كانت من داخل منطقة الـ18.

من ناحية التمريرات، مرر الكرة 40 مرة، منها 36 صحيحة بدقة 87.8%، ومنها 30 في وسط ملعب الخصم، منها 26 ناجحة.

وأرسل 4 عرضيات، منها واحدة فقط صحيحة، وراوغ أربع مرات، منها اثنين مكتملة.

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ماذا قدم ماريجا أمام الاستقلال؟

المالي شارك لمدة 4+90 دقيقة، قبل أن يخرج وينزل عبد الله الحمدان بدلًا منه..

ماريجا صنع هدف المباراة الثاني، الذي سجله سالم الدوسري، لكنه كذلك خلق فرصتين لزملائه، لكن لم يتم استغلالهما لهز الشباك.

سدد المالي تسديدتين، لم تكن أي منها بين القوائم الثلاث، فيما مرر الكرة 24 مرة، منها 20 ناجحة، بنسبة دقة 83.33%، منها 20 في وسط ملعب الفريق الإيراني، و16 تمريرة متقنة.

بينما أرسل عرضيتين، لم تكن أي منهما بشكل صحيح، ولم تصل لزملائه، وراوغ 6 مرات، منها واحدة فقط مكتملة.

بيريرا المتكامل:

تُظهر الأرقام أعلاه أن البرازيل الأكثر فاعلية في اللقاء من ناحية التسديدات والتمريرات الصحيحة ودقتها، بجانب فاعليته الكبيرة في وسط ملعب الخصم متفوقًا على جوميس وماريجا، خاصةً الأول الذي كانت تمريراته الأقل بكثير من الثنائي الآخر.

ربما عامل السن يلعب دوره في مجهود الفرنسي، والأهم أنه يجيد هز الشباك، أما ماريجا فأدائه يتطور من مباراة إلى أخرى، ومع الانسجام بشكل أكبر سيكون دوره مؤثرًا للغاية أكثر مما هو عليه الآن، بينما بيريرا كان الأسرع انسجامًا.

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