الهلال يستعيد نواف العابد قبل مواجهة الاتفاق في كأس الملك

مباراة صعبة أمام الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين

استأنف الهلال تدريباته اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة الخميس القادم أمام الاتفاق في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ، وقد شهد المران تواجد النجم نواف العابد.

العابد غاب عن مباراتي الهلال في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام الأهلي والوحدة للإصابة، لكنه تعافى تمامًا وانتظم في التدريبات الجماعية مما يجعله جاهزًا لمواجهة الاتفاق على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

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وغاب عن المران الرباعي المصاب حسن كادش وعمر خربين وعبد الله عطيف وجانج هيون سوو، كما لم يتواجد الثنائي سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميس بعدما فضل المدرب رازفان لوشيسكو منحهم راحة من تدريبات اليوم خشية من تعرضهم للإرهاق والإصابات العضلية.

وأدى اللاعبون الذين لعبوا مباراة الوحدة تدريبات استشفائية فيما أدى البقية تدريبات فنية وتكتيكية وبدنية وكان الختام بمناورة فنية على جزء من الملعب، وقد حضر المران الرئيس فهد بن نافل.

وكان المدرب الروماني قد منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم أمس عقب الفوز على الوحدة يوم السبت 3-1 والصعود لمشاركة النصر في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانًا مغلقًا يوم غدٍ الثلاثاء استعدادًا لمباراة الاتفاق.