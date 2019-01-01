فيديو - الهلال يؤزم موقف الاتفاق العنيد ويهزمه بصعوبة

الزعيم يواصل التحليق منفردًا بالصدارة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقتنص الهلال فوزًا صعبًا أمام الاتفاق بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

بداية اللقاء وتحديدًا الدقيقة 11 شهدت جدلًا واسعًا بعدما أرسل هتان باهبري عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، هيأها كارلوس إدواردو برأسية إلى على آل بليهي المواجهة تمامًا للمرمى، ليضعها بسهولة في الشباك.

أوقف بعدها الحكم اللقاء، للجوء إلى تقنية الفيديو، ليشير بعدها بتسع دقائق بوجود ضربة جزاء لصالح الزعيم، إثر تدخل عنيف على جانج هيون سوو من قبل سيدريك، نجح كارلوس إدواردو من تسجيل هدف الهلال الأول منها، بتسديدها على يسار رايس مبولحي؛ حارس مرمى الإتي.

ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم للهلال بعد العودة لتقنية الفيديو "VAR".#الاتفاق_الهلال#الهلال_الاتفاق pic.twitter.com/4P0NSLgYw7 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 5, 2019

بعد الهدف، انتفض الاتفاق بحثًا عن هدف تعادل مبكر، ومنع المدافع آل بليهي هدفًا محققًا للإتي بعد رأسية قريبة وسط دربكة داخل منطقة جزاء الأزرق، لكن مدافع الزعيم حول الكرة إلى ضربة ركنية قبل خطوات من أن تسكن شباك فريقه.

ونجحت الانتفاضة في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 29 بأقدام صالح العمري من ركلة حرة، احتسبت ضد ياسر الشهراني على حدود منطقة الجزاء، سددها العمري بشكل رائع في الزاوية 90 من المرمى.

وقبل نهاية الشوط بعشر دقائق، لجأ حكم اللقاء للمرة الثانية إلى تقنية الفيديو، إثر تدخل عنيف من أسامة الحدادي؛ لاعب الاتفاق، على هتان باهبري، سبب ألم شديد للأخير، الذي استمر في الصراخ لبضع دقائق، لكن في الأخير اكتفى الحكم بإشهار الكارت الأصفر للاعب الإتي واحتسب خطأ لصالح الزعيم.

وأهدر صالح الشهري فرصة إضافة الهدف الثاني للهلال، بعدما أرسل عمر خربين عرضية متقنة من داخل منطقة الجزاء، استقبلها الشهري برأسية غير متقنة، مرت بجوار القائم.

الحارس الجزائري تألق في الدقيقة 43 أمام تسديدة قوية رائعة من على حدود منطقة الجزاء، بأقدام خربين، نجح مبولحي في إخراج الكرة من تحت العارضة إلى ركنية.

وببراعة كبيرة، تصدى رايس مبولحي لتسديدة قوية من محمد البريك من داخل منطقة الجزاء، بعدما استلم الأخير بينية رائعة من سلمان الفرج، أبعدها إلى ركنية.

من الضربة الركنية، أضاف الزعيم هدفه الثاني، بعدما أرسلت عرضية إلى داخل المنطقة، هيأها عمر خربين إلى صالح الشهري، الذي وضعها في الشباك بنجاح ولم تنجح محاولات مبولحي في الإمساك بالكرة.

وفي الدقيقة 64 من عمر المباراة، سنحت فرصة خطيرة للهلال لتعزيز التقدم، بعدما انطلق كاريلو من وسط الملعب ثم مرر تمريرة عرضية أرضية على حدود المنطقة إلى باهبري، لكن تسديدة الأخير افتقدت للدقة ومرت أعلى العارضة.

البديل بافيتيمبي جوميس أمّن تقدم الأزرق بتسجيل الهدف الثالث في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، بعدما استقبل تمريرة عرضية رائعة من آل بليهي، ثم راوغ جوميس مدافع الاتفاق قبل أن يسكن الكرة على يسار مبولحي، الذي اكتفى بمتابعة الكرة وهي تسكن مرماه.

وفي اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي، زادت الحصيلة التهديفية إلى رباعية للزعيم، بعدما تصدى رايس مبولحي لتسديدة قوية من جوميس، لترتد الكرة إلى إدواردو، الذي يضعها في الشباك، وبعدما أشار حكم الراية بوجود تسلل، احتسب الحكم الهدف صحيحًا، بعد التشاور مع حكم الفيديو.

الفوز رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 16 منفردًا بصدارة جدول الترتيب، بينما يأتي الإتي في المركز العاشر وتجمد رصيده عند ست نقاط.