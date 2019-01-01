إغلاق منافذ بيع تذاكر كلاسيكو الهلال والاتحاد

ساعتان إلا الربع تفصلنا عن كلاسيكو سعودي في دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أُغلقت قبل قليل منافذ بيع ملعب الجوهرة، لبيع تذاكر لقاء الهلال والاتحاد السعودي، ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.

المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في ذهاب ربع النهائي.

وجاء إغلاق المنافذ بعد نفاد كافة تذاكر المباريات بجميع درجاتها، حيث لم يكن متبقيًا سوى تذاكر المنصة الذهبية، في حين نفدت التذاكر الموحدة والفضية مساء أول أمس الأحد.

الهلال × الاتحاد - فرصة الزعيم للثأر

وكانت منصة "مكاني" لبيع تذاكر المباراة، قد حددت قيمة التذكرة الموحدة 40 ريال، و400 ريال للفضية و800 ريال للذهبية.

يذكر أن لقاء الإياب من المنتظر أن يُقام في 17 من سبتمبر المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

الزعيم وصل إلى ربع النهائي بعد أقصى أهلي جدة بالفوز عليه برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في حين جاء تأهل العميد على حساب ذوب آهن أصفهان الإيراني بهزيمته بسداسية مقابل أربعة أهداف في مجموع المباراتين.