بالأرقام - الدوسري نجم كلاسيكو الهلال والاتحاد

مهاجم الزعيم قدم مباراة رائعة وقاد فريقه لنصف النهائي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سالم الدوسري؛ مهاجم الهلال السعودي، ليكون نجمًا لمواجهة الكلاسيكو أمام اتحاد جدة.

الزعيم تغلب على العميد بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود، بإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليخطف بطاقة التأهل، بعدما كان قد انتهى الذهاب بالتعادل السلبي. (طالع تقرير المباراة)

نجم المباراة لعب 89 دقيقة بالكلاسيكو، نجح بها بتسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الثاني، وخلق الدوسري 43 فرصة.

بينما جاءت إجمالي لمساته للكرة بواقع 43 مرة، أما الأخطاء المكتسبة فاحتُسب اثنين لصالحه.

⭐️سالم الدوسري لاعب #الهلال أمام #الاتحاد



👕لعب : 89 دقيقة

🔑خلق فرص : 3 فرص

👟إجمالي لمسات الكرة : 43 مرة .

🌟أخطاء مُكتسبة : 2



سالم الدوسري حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة✨ pic.twitter.com/DqAxocPra7 — موقع قول السعودي (@GoalSA) September 17, 2019

يذكر أن الزعيم يلاقي السد القطري في نصف النهائي، بعدما نجح الأخير في الفوز أمام النصر السعودي بالأمس، بنتيجة 3-1، رغم أن العالمي انتصر في الذهاب 2-1.

ومن المقرر أن يقام لقاء الذهاب بين الهلال والسد في الأول من أكتوبر المقبل بقطر، على أن يلتقيا في افياب في 22 من الشهر نفسه.