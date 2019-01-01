الجمهور يجبر المجلس الهلالي لتأخير رفع الـ"تيفو"

المباراة مقامة على أرض الزعيم بملعب جامعة الملك سعود

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر مجلس الجمهور الهلالي تأخير رفع الـ"تيفو" الخاص به خلال مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد، المقامة على ملعب جامعة الملك سعود.

الفريقان يلتقيان حاليًا لحسم المتأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.

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وأوضح مجلس الجمهور الهلالي أنه تقرر أن يُرفع التيفو في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، لحين اكتمال الحضور الجماهيري في اللقاء، حتى يظهر بصورة جيدة كا خُطط له.

وكان المجلس قد أعلن من قبل تجهيزه لمفاجأة في الدقيقة السادسة من المباراة، ترحيبًا بالوافد الجديد الكولومبي كويلار، الذي انضم لصفوف الزعيم في الصيف المنقضي.

يذكر أن الهلال لا بديل له عن الفوز في اللقاء للتأهل، بينما يكفي الاتحاد التعادل الإيجابي بأي نتيجة، وفي حال التعادل السلبي يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.