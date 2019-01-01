الهلال يتخلص من "نحس" شاكيري، وإدواردو يقترب من نيفيز

حقق الهلال انتصارًا جديدًا على الاتحاد في الجولة الرابعة من الدوري السعودي، إليكم بعض الأرقام الملفتة من اللقاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح الهلال في الفوز على الاتحاد 3-1 في جدة لحساب الجولة الرابعة من الدوري السعودي، خلال المباراة التي أدارها الحكم كونيت شاكير.

ويُعد هذا الانتصار هو العاشر للزعيم على العميد منذ انطلاق دوري المتحرفين السعودي موسم 2008-2009، وقد هُزم 5 مرات وحسم التعادل نتيجة الكلاسيكو مرتين.

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الهلال حافظ على سجله الخالي من الخسائر أمام الاتحاد للمباراة السادسة على التوالي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وللمباراة التاسعة في جميع البطولات المحلية والقارية، وتحديدًا منذ خسر 2-0 في 28 أكتوبر 2016 في الدوري السعودي.

والمثير أن هذا الفوز هو الأول لفريق الموج الأزرق في دوري المحترفين السعودي تحت قيادة الحكم التركي شاكيري، إذ أدار له 4 مباريات خسر منهم 3 أمام النصر والاتحاد والفيحاء وتعادل في الرابعة مع الأهلي سلبيًا.

الهلال حقق انتصارًا وحيدًا تحت قيادة شاكير لكنه لم يكن في الدوري السعودي بل في كأس السوبر عام 2017، وقد هزم الاتحاد في لندن بنتيجة 2-1.

وأحرز النجم البرازيلي كارلوس إدواردو هدف الزعيم الأول في المباراة وهو السادس له ضد الاتحاد، وبهذا يتواجد على بُعد هدف واحد من مواطنه تياجو نيفيز الذي يُعد الأكثر تسجيلًا في مرمى النمور بـ7 أهداف.

انتصار الهلال عزز صدارته في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ10 نقاط فيما أبقت خسارة الاتحاد في المركز الـ14 بـ3 نقاط من 3 مباريات حيث أجلت مباراته ضد التعاون.