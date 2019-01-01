الاتحاد يقترب من إقالة سييرا ومرشحان لخلافته

حقق الهلال انتصارًا جديدًا على الاتحاد في الجولة الرابعة من الدوري السعودي، إليكم بعض الأرقام الملفتة من اللقاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن إدارة الاتحاد باتت تُفكر جديًا بإقالة المدرب لويس سييرا.

وأوضحت الصحيفة أن بعض المصادر الخاصة رجحت لها اتجاه الإدارة لفسخ عقد المدرب التشيلي بعد الخسارة أمام الهلال 3-1 في الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

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وأشعل السقوط أمام الزعيم غضب جماهير اتحاد جدة والتي طالبت عبر السوشيال ميديا بالتخلي عن سييرا، خاصة أنها الهزيمة الثالثة للفريق على التوالي، بعد التعثر أمام ضمك 2-1 في ثالث جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والخسارة أمام الهلال 3-1 في دوري أبطال آسيا ومغادرة البطولة.

وأضافت الاقتصادية أن قائمة المرشحين المؤقتين لتعويض سييرا تضم اسمين لا ثالث لهما، الأول هو محمد أمين وهو الأقرب لشغل المنصب حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، والثاني هو محمد العبدلي.

يُذكر أن الخسارة أمام الهلال جمدت رصيد الاتحاد في جدول ترتيب الدوري السعودي عن 3 نقاط يحتل بهم المركز الـ14.