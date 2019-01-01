سعود عبد الحميد: الاتحاد لا يريد خسارة ثالثة أمام الهلال

مدافع الاتحاد الشاب يعد ببداية جديدة ومباراة قوية أمام الهلال في الجولة الرابعة من الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وعد سعود عبد الحميد مدافع الاتحاد الشاب جماهير فريقه بتقديم مباراة قوية أمام الهلال في الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وشدد الظهير الأيمن أنه واللاعبين عازمون على فتح صفحة جديدة وطي صفحة الخروج من دوري أبطال آسيا أمام الهلال.

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مضيفًا لصحيفة الاقتصادية السعودية "سنفتح صفحة جديدة بعد خروجنا أمام الهلال في دوري أبطال آسيا، سنواجه الأزرق في بطولة مختلفة وبظهور مختلف، جاهزون لمواجهة جديدة في الدوري، سنرد الدين ونعوض خسارتنا في آسيا".

"نريد كذلك أن نعود إلى الانتصارات في المسابقة الأقوى بعد خسارتنا الأسبوع الماضي كذلك أمام ضمك، لا نريد تلقي خسارة ثالثة من الهلال، الفوز مطلبنا جميعًا، قادرون عليه".

أضاف عبد الحميد "نعرف أن الهلال من أفضل الفرق هجومًا ودفاعًا في الدوري، ونحن جاهزون تماما للقاء، تركيزنا منصب على مواجهة اليوم في الدوري".

"طبيعي أن ينخفض الأداء في بعض اللقاءات كوننا ما زلنا في بداية موسم، لكن الجميل أننا بدأنا الموسم بشكل قوي من خلال اللقاءات التي خضناها حتى منافسنا تعثر في ملعبه وهذا دليل على أهمية مواجهة اليوم، كلا الفريقان يسعى إلى الفوز، مواجهات الاتحاد والهلال ليست كلاسيكو محلي فقط بل تتعدى إلى أن يكون كلاسيكو آسيا الكبير".

يُذكر أن الهلال أطاح بالاتحاد من ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعدما تعادل معه 0-0 ذهابًا في جدة وهزمه إيابًا في الرياض بنتيجة 3-1.