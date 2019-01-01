سلمان الفرج لمنتقديه: اضحكتموني ولا أهتم بكم

لاعب الزعيم تعرض لانتقادات عقب أدائه أمام الاتحاد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رد سلمان الفرج؛ لاعب الهلال السعودي، على الانتقادات التي تعرض لها عقب أدائه بالأمس أمام اتحاد جدة، مؤكدًا أنه لا يهتم بكل ما يقال عنه.

الروماني لوشيسكو؛ المدير الفني للزعيم، اضطر للدفع بصاحب الـ30 عامًا في مركز لاعب الوسط بجانب محمد كنو في كلاسيكو الأمس، لتعويض غياب عبد الله عطيف، لكن الجمهور لم يقتنع بأداء الفرج.

أحد الجماهير دافع عن الفرج معلقًا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سلمان الفرج لاعب جوكر تجده في كل مكان، التغطية الدفاعية، الزيادة الهجومية، والكرات الطولية".

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وجاء رد اللاعب على المشجع مطالبًا إياه بعدم الالتفات للانتقادات، حيث كتب الفرج: "لا تعور رأسك معهم، ما يدرون وين الله حاطهم ولا دريت عنهم".

وأضاف سلمان، لكن هذه المرة عبر خاصية "ستوري" الانستجرام: "ضحكوني شوي طفشان".

يذكر أن مواجهة الهلال والاتحاد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يُقام لقاء الإياب في 17 من سبتمبر المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود.