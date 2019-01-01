رينار يُتابع كلاسيكو الاتحاد والهلال من مدرجات "الجوهرة المشعة"

مدرب المنتخب السعودي يتابع اللقاء الآسيوي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يتواجد الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية في مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية حاليًا، حيث تُقام مباراة الاتحاد ضد الهلال في دوري أبطال آسيا.

ويحل الزعيم ضيفًا على العميد في ذهاب ربع نهائي البطولة القارية في جدة، على أن تُقام مباراة الإياب يوم الـ17 من سبتمبر القادم.

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وتواجد رينار كذلك في مدرجات استاد الملك فهد الدولي يوم أمس، حيث تابع مباراة النصر السعودي ضد السد القطري في نفس المرحلة من البطولة.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر صورة لرينار خلال تواجده في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة خلال المباراة المقامة حاليًا في دوري أبطال آسيا، والتي مازالت نتيجتها تُشير للتعادل السلبي.

وتزدحم المباراة بعدد من لاعبي الأخضر وأبرزهم عبد الله المعيوف وياسر الشهراني وسالم الدوسري ومحمد كنو وحمدان الشمراني، وكذلك عدد من اللاعبين السعوديين المرشحين للانضمام للمنتخب قريبًا مثل صالح السميري وسعود عبد الحميد.