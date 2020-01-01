بعد تصريحاته عن شخصية هلالية - إيقاف بث حلقات منصور البلوي

رئيس الاتحاد الأسبق أحدث بلبلة كبيرة خلال الساعات الماضية

لم تمر تصريحات منصور البلوي؛ الرئيس الأسبق لنادي اتحاد جدة السعودي، المفاجأة حول إحدى الشخصيات الهلالية، مرور الكرام، بعدما أحدثت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قناة "24 سعودي الرياضية" أعلنت قبل قليل، بشكل مفاجئ إيقاف بث حلقات الحوار الخاص الذي تم تسجيله مع رئيس النادي الجداوي الأسبق، دون الكشف عن الأسباب وراء ذلك.

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الحوار كان من المقرر أن يتم بثه على حلقات عدة، بداية من التاسعة من مساء اليوم الخميس، اكتفت القناة بالتنويه عنه بفيديو قصير به تصريحات مختطفة من الحوار، لكنه تسبب في منع إذاعة أي من حلقات الحوار.

البلوي اتهم في حواره شخصية هلالية بالتسبب في تقديم استقالته من رئاسة الاتحاد، إذ بعدما تلقى مكالمة هاتفية من هذه الشخصية، التي طلبت منه القيام بذلك.

يذكر أن وتُعد فترة رئاسة منصور البلوي تاريخية لنادي الاتحاد، حيث تمكن من قيادة الفريق للتتويج بالعديد من البطولات، حيث حصد دوري أبطال آسيا عامي 2004 و2005، وتوج بالدوري السعودي وكأس ولي العهد، وغيرها من الألقاب. (طالع التفاصيل)