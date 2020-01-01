اتحاد جدة يعلن تقدمه بشكوى رسمية: ما حدث أمام الهلال غير منطقي أو مقبول

أصدر نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، اليوم الأحد، بيانًا رسميًا، أكد خلاله تقدمه بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة السعودي، تتضمن كافة الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي تعرض لها الفريق منذ بداية الموسم.

ووصف النادي الجداوي في بيانه الأخطاء التحكيمية التي حدثت خلال كلاسيكو الأمس أمام الهلال بالأخطاء غير المنطقية أو المقبولة.

الكلاسيكو أقيم أمس السبت، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، وانتصر به الزعيم بهدف نظيف، سجله البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 3+90، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وجاء نص بيان مجلس العميد كالتالي:

قرر مجلس إدارة النادي إعداد مذكرة شكوى مقدمة لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، تتضمن كافة الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم من بداية الموسم، وتحديدًا من جانب تقنية الحكم المساعد VAR، والتي كان آخرها الأخطاء الفنية غير المنطقية أو المقبولة التي شهدتها مباراة الفريق يوم أمس السبت الموافق 22/2/2020 أمام فريق الهلال ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أدت إلى خسارة الفريق لنتيجة اللقاء وثلاث نقاط في غاية الأهمية في هذه المرحلة من المنافسة.

حيث تم تسجيل الأخطاء المؤثرة التالية في المباراة المشار إليها:

إلغاء هدف صحيح لمصلحة الفريق في الدقيقة 79 بداعي التسلل، الذي تم رصده من جانب تقنية حكم الفيديو المساعد بشكل خاطئ، إذ أظهرت الإعادة عدم دقة الخطوط الموضوعة من حيث التوازي أو إيقاف اللقطة وقت خروج الكرة من قدم اللاعب الممرر.

حسب توجيه الاتحاد الدولي لكرة القدم في استخدام تقنية VAR لا يحق للحكم السماح بأي إجراء أثناء مناقشة الحالة مع الحكم المساعد، لحين اعتماد القرار، والمستغرب أن الحكم سمح بإجراء التغيير بعد تسجيل الهدف، وقبل أن يقرر إلغاءه، وهذا قرار خاطئ لأن التغيير أساسًا تم في ذلك التوقيت بناءً على وضع المباراة بعد احتساب الهدف.

تجاهل الـVAR لحالة لمس الكرة من جانب مدافع الهلال الشبيهة بالحالة التي تم فيها احتساب ركلة الجزاء على نادي الاتحاد.

عدم احتساب ركلة جزاء بعد ركل مدافع الهلال لمهاجم نادي الاتحاد في حالة أظهرتها كاميرات الجماهير في حين تجاهل إظهارها الـVAR وأيضًا مخرج المباراة.

حالة ضرب للاعب خالد السميري من جانب لاعب الهلال بدون كرة تستحق الطرد ولم يشر لها الـVAR.

في لحظة تسديد ركلة الجزاء حدث دخول من جانب أحد اللاعبين في فريق الهلال قبل التنفيذ في مخالفة صريحة لنص القانون الذي يفرض في حالة تصدي الحارس للكرة أن يتم احتساب خطأ على الفريق المسدد لركلة الجزاء، وهو الأمر الذي لم يحدث برغم وضوح الحالة أمام حكام تقنية الـVAR.

هذا بالإضافة لعدد من الأخطاء التحكيمية الأخرى التي كانت في صالح فريق الاتحاد وتجاهلها حكم الساحة وحكام الـVAR.

واختتم البيان: "مجلس إدارة نادي الاتحاد إذ يصدر هذا البيان فإنه لا يبحث عن تسجيل موقف تجاه ما تعرض له الفريق من أخطاء تحكيمية ليست تقديرية في ظل وجود تقنية الحكم الفيديو المساعد VAR، خصوصًا وأن هذه الأخطاء تضرر منها نادي الاتحاد واستفاد منها الطرف الآخر في كافة الحالات، لكن ينتظر موقف الاتحاد السعودي لكرة القدم تجاه هذه الأخطاء التي تكررت كثيرًا ضد نادي الاتحاد وتسببت في سلب نقاط مستحقة، وعدم مواصلة تجاهل حقوق النادي كما حدث في قضية الاحتجاج على لاعب نادي أبها، التي كانت كافة المستندات والشواهد تؤكد أحقية النادي في كسب نقاط ذلك اللقاء إلا أن لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم كان لها رأي آخر".

يذكر أن الفوز في الكلاسيكو رفع رصيد الأزرق إلى النقطة 44 في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب الوصافة، بينما تجمد رصيد النمور عند النقطة 22 في المركز الـ12 بجدول الترتيب.