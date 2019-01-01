هل خسر الهلال التعاقد مع كمارا وآدم؟ الإجابة محسومة

الهلال فائز أم خاسر من عدم التعاقد مع كمارا وآدم؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

لم ينجح نادي الهلال في حسم صفقتين كان الجميع ينتظرهما في صفوف الزعيم من أجل تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل، وهما هارون كمارا لاعب القادسية، وعبد الفتاح آدم لاعب التعاون.

بالرغم من أن نجم القادسية كانت رغبته الأولى هي الانضمام للموج الأزرق، ولكن في الأخير انتقل للاتحاد، وعلى الجانب الآخر نجح النصر في إقناع عبد الفتاح آدم للتعاقد معه.

الهلال يُعلن عن مستقبل عمر عبد الرحمن عموري مع الفريق عقب اجتماع سيجمع رئيس النادي ووكيل اللاعب ✔️ pic.twitter.com/xvqLD78Ayx

هل كان الهلال يحتاج فعليًا للاعب التعاون عبد الفتاح آدم، ولاعب القادسية هارون كمارا؟ هذا ما سنجيب عنه خلال السطور التالية..

هل خسر الهلال بعدم التعاقد مع عبد الفتاح آدم وهارون كمارا؟

بالطبع فريق بحجم الهلال لا يقف على أي لاعب، ولكن إذا تحدثنا فنيًا لم يكن الزعيم في حاجة للثنائي المميز عبد الفتاح آدم وهارون كمارا.

والدليل على هذا الأمر، أن الهلال يمتلك العديد من اللاعبين المميزين على المستوى الهجومي، سواء محليين أو محترفين، أبرزهم الفرنسي بافيتيمبي جوميس، وهتان باهبري وجيوفينكو وغيرهم.

التعاقد مع كمارا وآدم إهدار للمال وازدحام بالقائمة!

إذا انضم الثنائي أو كلاهما، بالطبع ستكلف الصفقة الكثير من الأمول، وأيضًا لن يحصل أحد منهما على الفرصة الكاملة للمشاركة في ظل تواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين على المستوى الهجومي.

وبالتالي سيخسر الهلال مقعدين في قائمته للموسم المقبل، ولن يحصل أي لاعبين شباب على فرصة للمشاركة رفقة الزعيم.

ما هي بدائل الهلال المتاحة لآدم وكمارا؟

ولنفترض أن الهلال كان بحاجة بالفعل لتدعيم في الخط الهجومي، فهناك العديد من اللاعبين المحليين المميزين، من الممكن أن يتم التعاقد مهم أمثال صالح الشهري لاعب فريق نادي الرائد، والذي سجل 16 هدفًا خلال 25 مباراة شارك بها بالدوري السعودي للمحترفين، على مستوى الأرقام أفضل من آدم وكمارا.

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هناك لاعبًا آخر لفت الأنظار الموسم الماضي، هو محمد الكويكبي لاعب الاتحاد، والذي سجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف لزملائه، وقدم مستويات رائعة، بالإضافة إلى قدرته على اللعب في أكثر من مركز.