كاريلي: موقف آل منصور انتهى، والهلال أجبرني على عدم البدء برومارينيو

المدرب يتحدث عقب التعادل مع الرائد

فاجأ فابيو كاريلي المدير الفني لفريق الاتحاد الجميع حين بدأ مباراة الرائد مساء أمس في الدوري السعودي بوضع الثنائي رومارينيو وعبد الإله المالكي على مقاعد البدلاء، قبل أن يستعين بهم في النصف ساعة الأخير من اللقاء.

الاتحاد فشل في الخروج بنقاط المباراة الكاملة واكتفى بالتعادل السلبي مع الرائد في تاسع جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مما أعاده للمركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة وبفارق الأهداف عن التعاون.

كاريلي كشف عن سبب قراره الذي أثار دهشة الجميع بقوله للقنوات الرياضية السعودية "كنا نريد الفوز والتقدم في جدول الترتيب، لكننا أجبرنا على عدم البدء برومارينيو والمالكي بعد شعورهما بآلام في العضلة الخلفية قبل المباراة".

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أضاف "ضغط المباريات وازدحام الجدول أجبرنا على عدم البدء باللاعبين والاستعانة بهما فقط في الدقائق الـ30 الأخيرة من اللقاء، خفت من تفاقم إصابة رومارينيو وخسارته أمام الهلال السبت القادم ومن ثم مباراة إياب البطولة العربية أمام الشباب، كذلك نحن نريد منح الفرصة لجميع اللاعبين لأننا سنحتاج لهم في ظل الجدول المضغوط من المباريات".

المدرب البرازيلي أكد أن حالة جاري رودريجيز قبل اللقاء كانت جيدة تمامًا، ولهذا لم يخرجه من الملعب رغم شعوره بآلام منذ بداية اللقاء "لم أكن أعلم أن اللاعب تعرض للإصابة خلال تدريبات الإحماء وإلا كنت استبعدته، ما أعلمه أنه كان في حالة جيدة قبل المباراة، لقد عاودته الإصابة خلال اللقاء ولذا غادر الملعب".

تابع حول رد فعل حمد آل منصور بعد خروجه الملعب عند الدقيقة الـ63 عقب دخوله بدلًا من رودريجيز عند الدقيقة الـ17 "تغييره كان فنيًا بحتًا، لم يكن جيدًا خلال اللقاء لكنه لاعب جيد بالطبع ويتحلى برغبة قوية في اللعب وأقدر هذا كثيرًا".

#الديوانية



حمد الدبيخي :

ردة فعل اللاعب حمد آل منصور مع المدرب كاريلي "طبيعية". pic.twitter.com/sRyjRcoAKR — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 21, 2020

أضاف "غضب اللاعب بعد تغييره طبيعي جدًا وأحترمه تمامًا، الموقف انتهى بمصافحة اللاعب في غرفة تغيير الملابس".