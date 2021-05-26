الهلال لا ينافسه إلا الكبار "الاتحاد والشباب فقط"

إعلامي يستفز جمهور النصر والأهلي

استفز الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز جمهور ناديي النصر والأهلي، بعدما اعتبرهما ليسوا من كبار الأندية السعودية، وليسوا منافسين للهلال.

الزعيم يعتبر هو أكثر الأندية السعودية حصدًا للبطولات سواء المحلية أو القارية، إذ أن في خزينته 62 لقبًا من كافة البطولات.

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وحصد الأزرق البطولة رقم 62 في تاريخه قبل أيام بعدما توج بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة 17 في تاريخه والثانية على التوالي.

هذا اللقب حصده الهلال بعدما جمع 58 نقطة من 29 مباراة، ليتفوق بفارق ثلاث نقاط عن الشباب أقرب منافسيه وصاحب الوصافة بـ55 نقطة، وإذا تعثر حتى الزعيم في الجولة الأخيرة وفاز الليث الأبيض وتساوى الفريقان في النقاط، فإن الهلال سيتفوق في المواجهات المباشرة.

الجماز اعتبر هذا اللقب هو الأصعب في تاريخ الهلال، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الهلال حقق الدوري الأصعب بعودة ( الكبار) الشباب والاتحاد للمنافسة، الكبير لا ينافسة الإ كبير ، ولا عزاء للصغار".

الهلال حقق الدوري الأصعب بعودة ( الكبار ) الشباب والاتحاد للمنافسة .

الكبير لا ينافسة الإ كبير ، ولا عزاء للصغار . — ﮼عبدالرحمن،الجماز (@Aljamaz8910) May 25, 2021

هذه التغريدة أثارت غضب النصراويين والأهلاويين، خاصةً وأن لكلاهما تاريخه الكبير في المملكة، وحصدا عديد البطولات.

يذكر أن الموسم الحالي يُسدل الستار عليه في 30 من مايو الجاري، حيث تقام كل مباريات الجولة في اليوم نفسه.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد 2021-2022 في شهر أغسطس المقبل، على أن يفتح الميركاتو الصيفي أبوابه في يوليو المقبل.