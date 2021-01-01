أنمار الحائلي: الاتحاد بحاجة للداعمين، رواتب اللاعبين لم تُسدد منذ 4 أشهر

حديث مطول مع رئيس نادي الاتحاد السعودي

كشف أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي عن حقيقة صادمة خلال تصريحاته مع الإعلامي وليد الفراج ضمن برنامج الدوري مع وليد، إذ أكد عدم وجود أي داعم للنادي باستثناء نائبه أحمد كعكي.

ودعا الرئيس الاتحادي محبي النادي بالتقدم للاشتراك به، سواء بالعضوية العادية التي تبلغ قيمة الاشتراك بها ألف ريال سعودي أو الذهبية التي تُكلف صاحبها 100 ألف ريال سنويًا، مشيرًا إلى أهمية ذلك لضمان استمرار استقرار النادي وقدرته على تسديد التزاماته المالية تجاه لاعبيه ومدربيه.

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الاتحاد يعيش موسمًا رائعًا مقارنة بالموسمين الماضيين، إذ انتقل من المنافسة للبقاء في دوري المحترفين إلى المنافسة على لقب الدوري، لكن الرئيس يرى الموسم أقل من المتوقع، إذ قال "موسم الاتحاد أراه أقل من المتوقع، وذلك لأن التقييم لنادٍ كبير بحجم الاتحاد يجب أن يكون مرتبطًا بالإنجاز، والإنجاز هو الفوز ببطولة وهذا لم يحدث بعد، نقل الفريق من المنافسة في القاع إلى القمة هو من صميم عملنا، لكن الإنجاز الحقيقي هو الفوز بالألقاب".

تابع قائلًا حول الدعم المالي، خاصة بعد توجيه النادي دعوة لعشاقه بالاشتراك في عضويته قبل 3 أيام عبر حسابه الرسمي على تويتر، "غياب الجماهير أثر كثيرًا على النادي من الناحية المالية، الدخل من بيع التذاكر كان قادرًا على تسديد رواتب اللاعبين المتأخرة".

انضم إلى عضوية الجمعية العمومية بالاتحاد وادعم مسيرة ناديك 💛🖤https://t.co/xjrtIrdX5z pic.twitter.com/b6oW6tkKU0 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) April 8, 2021

"ليس لدينا سوى عضو ذهبي واحد من خارج مجلس الإدارة، هو محمد بخاري، وقد انضم له مؤخرًا باسم خياط، نأمل أن يتحرك عشاق النادي للاشتراك بالعضوية الذهبية وكذلك العادية، اشتراك 10 آلاف مشجع بالعضوية العادية سيقدم لنا مبلغًا جيدًا يُساعدنا في تسديد التزاماتنا، أشكر اللاعبين لتحملهم عدم حصولهم على رواتبهم خلال الفترة الماضة وآمل أن تنجح تلك المبادرة في توفير المبالغ المطلوبة".

تابع "ابتعاد المحبين والداعمين عن النادي يُثير استيائي كثيرًا، خاصة أنه الآن دون أسباب واضحة، الوضع صعب للغاية ونحن بحاجة ماسة إلى دعم خارجي، خاصة أن النادي أصبح بيئة جاذبة للعب داخله، لكننا نواجه مشكلة العجز المالي، إذ نحن الآن متأخرين في دفع الرواتب لأربعة أشهر".

وأتم الرئيس بتوجيه رسالة إلى جماهير الاتحاد طالبهم خلالهم بالوقوف بجانب النادي ودعمه ماليًا لحاجته الماسة لذلك الدعم، مشيرًا إلى أنه يثق في أن الجمهور لن يخذله وسيقف مع ناديه خاصة بعد التحسن الكبير الذي طرأ عليه.

يُشار إلى أن الاتحاد يتواجد ثالثًا حاليًا في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 3 نقاط فقط عن ثنائي الصدارة، الهلال والشباب.