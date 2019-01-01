لوشيسكو: انتظروا الهلال في إياب الكلاسيكو

المدير الفني للزعيم رفض التعليق على أداء الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وعد الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، جمهور ناديه بتقديم الأفضل خلال الكلاسيكو أمام الأهلي بلقاء الإياب، مرجعًا تراجع أداء فريقه بالشوط الأول في الذهاب لعدة عوامل.

كلاسيكو الراقي والزعيم، انتهى بفوز الأزرق برباعية مقابل هدفين، على ملعب الجوهرة، ضمن ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا. (طالع تقرير المباراة)

وقال لوشيسكو، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "دائمًا ما ألعب للفوز مع أي فريق توليت مسؤوليته، لقاء الليلة لم نبدأه بشكل جيد، نظرًا للرطوبة العالية والضغط الجماهيري الكبير، لكننا تداركنا الموقف في الشوط الثاني وقدمنا أداءً مميزًا".

وأضاف: "ليست وظيفتي التعليق على أداء الخصوم، كل ما يمكنني أن أقوله هو أننا لم نحسم التأهل للدور المقبل بعد، وانتظرونا في الإياب".

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يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين سيقام على ملعب جامعة الملك سعود، في 13 من الشهر الجاري.