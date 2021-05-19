أزمة عنصرية .. اشتعال كلاسيكو الهلال والأهلي خارج الملعب!

راعي الزعيم يتسبب في أزمة مع الراقي

اشتعل الوسط الرياضي السعودي خلال الساعات الماضية بأزمة عنصرية أخلاقية من قبل الشركة الراعية لنادي الهلال "سيار"، بعدما سخرت من النادي الأهلي، وهو ما تسبب في إعلان الأخير مقاضاتها.

الراقي يحل ضيفًا على الزعيم اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الرياض، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستشهد هذه الجولة بداية عودة الجمهور للملاعب بنسبة 40% بقرار من وزارة الرياضة، لأول مرة منذ أزمة فيروس كورونا.

أزمة عنصرية بملاعب السعودية:

الشركة الراعية أرادت تحفيز جمهورها لحضور المباراة بتذاكر مجانية، لكنها لم توفق إذ وضعت نفسها في موقف محرج أمام الجماهير بوصف عنصري تجاه الراقي.

وكتبت "سيار"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لو فاتك برنامج افتراس الطحالب بناشيونال جيوغرافيك !، تعال شفه بالملعب .. أحلى 12 تذكرة لأطنخ هلالية من سيار".

ماذا فعل الأهلي؟

وعلى الفور، أعلن مجلس إدارة الراقي برئاسة ماجد النفيعي، اتخاذه الإجراءات القانونية ضد هذه الشركة، واصفًا إياها أنها لا تمت للروح الرياضية أو الأخلاق بصلة.

الحساب الرسمي للراقي عبر "تويتر"، كتب: "قررت إدارة الأهلي اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية تجاه إحدى الشركات التي نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عبارات مسيئة تجاه الكيان الأهلاوي، والتي لا تمت للروح الرياضية أو الأخلاق بصلة".

وعلق ماجد النفيعي كذلك على الأمر، إذ كتب هو الآخر: "كن محترماً .. نحترمك".

الشركة الراعية تتراجع:

أمام الهجوم الكبير الذي تعرضت له الشركة من قبل الجماهير سواء أنت أهلاوي أو غير ذلك، اضطرت للتراجع عن تغريدتها، مؤكدة أنه تم نشر التغريدة بشكل خاطئ.

"سيار" كتبت في اعتذارها: "يتوجه فريق سيّار لكافة عشاق ومنسوبي نادي الأهلي السعودي بالإعتذار عن ما ورد في تغريدة سابقة نشرت بشكل خاطئ، علماً أنه تم اتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكرار الخطأ مرة أخرى".

وأضافت: "خالص التقدير للنادي الأهلي وجماهيره ونؤكد أننا في سيار نكن لكافة جماهير الوطن كل التقدير والاحترام".

فجاء رد النفيعي: "الرياضة منافسة شريفة ومتعة نعيشها جميعاً في هذه البلد تحت قيادة عظيمة وفرّت جميع عوامل النجاح والدعم .. التحفيز يختلف عن الشحن والمزح الراقي يختلف عن الإسقاط".

وتابع: "شكراً لكم على الإعتذار، ان فاز الهلال باركنا له وان فاز الأهلي نستحق المباركة .. وهذا يقاس على كل منافساتنا الرياضية".

الرياضة منافسة شريفة ومتعة نعيشها جميعاً في هذه البلد تحت قيادة عظيمة وفرّت جميع عوامل النجاح والدعم ..

التحفيز يختلف عن الشحن والمزح الراقي يختلف عن الإسقاط ..

شكراً لكم على الإعتذار

ان فاز الهلال باركنا له وان فاز الأهلي نستحق المباركة .. وهذا يقاس على كل منافساتنا الرياضية https://t.co/t5bqy35upL — ماجد النفيعي (@Nefaie_Majed) May 18, 2021

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