رسميًا .. لجنة الانضباط تعاقب الهلال والنصر بسبب الديربي

معاقبة الفريقين على الخطأ نفسه

أصدر لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عقوبتين ضد الهلال والنصر، على إثر أحداث ديربي العاصمة.

الزعيم كان قد حل ضيفًا على العالمي في الخامس من الشهر الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق الأزرق فوزًا كبيرًا برباعية مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي شهد جدلًا واسعًا من الناحية التحكيمية، دفع مجلس النصر للمطالبة بإقالة رئيس لجنة الحكام. (طالع التفاصيل)

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اللجنة قررت معاقبة الهلال على تأخر نزول لاعبي الفريق إلى أرض الملعب، مما تسبب في تأخر بداية المباراة، ليتم تغريمه 50 ألف و625 ريال سعودي، في قرار قابل للاستئناف.

وكذلك تأخر لاعبو النصر في النزول للملعب في بداية اللقاء، لكن كانت عقوبته أكبر من اللجنة، إذ غُرم 113 ألف و905 ريال، في قرار قابل للاستئناف.

يذكر أن الزعيم يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، بفارق تسع نقاط عن العالمي؛ صاحب الوصافة.