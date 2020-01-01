المولد يغيب عن كلاسيكو الهلال

الإصابة داهمت اللاعب من جديد في التدريبات

تأكد بشكل رسمي غياب سعيد المولد؛ لاعب الأهلي السعودي، عن الكلاسيكو المنتظر أمام الهلال، بعدما داهمته الإصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

الزعيم يستضيف الراقي غدًا الثلاثاء، على جامعة الملك سعود، ضمن مؤجلات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن المولد غادر تدريب الراقي أمس الأحد، بعدما شعر بآلام في موضع إصابته في مفصل القدم، بعدما كان قد بدأ التعافي من التهابات المفصل، التي تعرض لها خلال مواجهة الشباب.

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وأوضحت الصحيفة أن المولد دخل مران الفريق بالأمس بصورة طبيعية، لكن ازدياد الآلام أجبره على المغادرة إلى عيادة النادي، ليتأكد بشكل رسمي غيابه عن الكلاسيكو.

يذكر أن الأزرق يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، بفارق خمس نقاط عن النصر صاحب الصدارة، والذي خاض 13 مباراة.

وجمع الفريق العاصمي نقاطه من الفوز في سبع مباريات، بينما تعادل في ثلاثة لقاءات وخسر مباراة وحيدة.

أما الراقي فيأتي المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، حيث فاز في سبع مباريات وتعادل في اثنتين وخسر ثلاثة لقاءات أخرى.