رسميًا – إيقاف مسؤول هلالي على خلفية أحداث كلاسيكو الأهلي

المباراة كانت قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميًا اليوم الأحد، عقوبة ضد مسؤول بنادي الهلال، على إثر ما بدر منه خلال كلاسيكو الأهلي.

الراقي استضاف الزعيم في 15 من يناير الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف، وأهدر السوري عمر السومة؛ مهاجم الفريق الجداوي، ضربة جزاء لفريقه في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

لجنة الانضباط جاءت عقوبتها ضد جورجيوس تسوناكاس؛ المعد البدني بالزعيم، بالإيقاف لمدة أربع مباريات، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، في قرار قابل للاستئناف.

وأوضحت اللجنة أن العقوبة تأتي لتلفظ مسؤول الزعيم بألفاظ بذيئة تجاه حكم المباراة، وفقًا لإفادة لجنة الحكام المدعومة بفيديو مصور من الناقل الرسمي، مشيرة إلى أنها رأت تشديد العقوبة وفقًا للمادة 4-39 من اللائحة.

يذكر أن الزعيم يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بينما يحل الراقي في المركز الثالث بـ26 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن الشباب؛ صاحب الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.