عبد الله عطيف يعتذر لحسين عبد الغني وجمهور الأهلي

في المباريات تحدث أشياء كثيرة و تنتهي مع صافرة الحكم اخطئت بحق الكابتن المتألق منذ سنوااااات حسين عبدالغني حتى و ان اخطأ بحقي و هذا شيء يحدث في المباراة وأيضاً الجماهير الأهلاوية ان سأت فهمي أتمنى يقبل اعتذاري لان هذا ما علمني نادي الهلال و جماهيرة العظيمة في احترام جميع الخصوم و اللاعبين💙🙏🏻

A post shared by عبدالله عطيف (@abdullahotayf8) on Aug 7, 2019 at 6:35am PDT