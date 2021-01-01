لاعب الهلال السابق: الزعيم أصبح بلا روح وكاريلو مغرور

الزعيم تعادل في آخر أربع مباريات له بالدوري

انتقد حسين الحبشي؛ لاعب الهلال السعودي السابق، الوضع الحالي للزعيم، مؤكدًا أن اللاعبين فقدوا الرغبة في تحقيق الانتصارات، حتى أصبح الفريق بلا روح.

الزعيم حقق التعادل في آخر أربع مباريات له بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام الاتحاد والشباب والباطن، وأخيرًا الأهلي، ليفقد ثماني نقاط في مشواره ويمنح الشباب والراقي فرصة الاقتراب منه.

وقال الحبشي، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "لا لوم على أخطاء الحكام، المثلث مكون من الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، ومشكلة الهلال تكمن في اختفاء الروح والحماس حاليًا، مما منح فرصة للمنافسين لملاحقة الفريق على الصدارة، كان من المفترض أن يتحلى اللاعبون بالإصرار والرغبة في تحقيق الانتصارات".

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وواصل منتقدًا البيروفي أندريه كاريلو؛ جناح أيمن الفريق: "كاريلو تراجع مستواه، لأنه أصبح مغرورًا، هو يشعر بأنه نجم نجوم العالم بعدما أحرز هدفًا في مرمى البرازيلي قبل ثلاثة أشهر".

إدارة الأزرق برئاسة فهد بن نافل، كانت قد هاجمت طاقم تحكيم مواجهة الأهلي الأخيرة، ودخل الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للفريق، في نقاش حاد مع الحكم بنهاية المباراة، معترضًا على عدم احتساب ضربة جزاء لفريقه وعدم العودة لتقنية الفيديو. (طالع التفاصيل)

الزعيم يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة، عن الشباب صاحب الوصافة، وبفارق ثلاث نقاط عن الأهلي؛ محتل المركز الثالث.