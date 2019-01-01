الجوهرة المشعة جاهز لمواجهة الأهلي والهلال الآسيوية

المباراة تُقام في بداية أغسطس القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصبح ملعب الجوهرة المشعة في جدة جاهزًا لاحتضان ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا بين الأهلي والهلال.

ويُقام لقاء الذهاب بين الفريقين السعوديين يوم الثلاثاء 6 أغسطس القادم على الملعب المتواجد في مدينة جدة، فيما يستضيف ملعب جامعة الملك سعود بالرياض مباراة الإياب في 13 أغسطس.

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وكانت الشكوك تدور حول جاهزية الملعب في الوقت المناسب بعد احتضانه لعرض المصارعة "سوبر شو داون" في يونيو الماضي، لكن المصادر الصحفية أكدت ان إدارة مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة نفذت أعمال صيانة للأرضية بعد هذا العرض الترفيهي لتُصبح جاهزة لاستضافة اللقاء الآسيوي المنتظر.

ولم يُقام على الملعب أي فعالية من موسم جدة الترفيهي، رغم أن المدينة الرياضية تُعد أحد مواقعه.

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان قد عين الحكم العُماني أحمد الكاف لإدارة المباراة التي سيفتتح بها الفريقان موسمهما الكروي الجديد.