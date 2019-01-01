بن مشعل: لن نشكو الهلال وبرانكو لن يرحل

محمد الربيعي سبب حالة من الجدل بين الهلال والأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام الكرة بالنادي الأهلي السعودي، أنه لا يمتلك أي أدلة عن دخول نادي الهلال في مفاوضات مع محمد الربيعي؛ حارس مرمى الراقي، نافيًا تقديمه شكوى ضد الزعيم.

عبد الله بترجي؛ رئيس الراقي السابق، كان قد أكد خلال تصريحات سابقة أن الهلال دخل في مفاوضات مع الحارس رغم عدم دخوله الفترة الحرة، مشددًا على امتلاكه الأدلة على ذلك.

وقال بن مشعل، خلال تصريحاته لقناة "24" الرياضية: "ليس لدي علم إذا كان الهلال قدم للاعب عرض أما لا، لكن نحن لن نفرط في لاعبينا، عبد الله بترجي؛ رئيس الأهلي السابق، هو من قال أن الهلال فاوض اللاعب خلال إحدى المعسكرات، وإذا كان صادقًا بكلامه فعليه أن يقدم الإثباتات".

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وأضاف: "إذا تكرم بترجي وقدم أوراقه، فهذا جيد، لكننا من جانبنا لن نتقدم بشكوى، لأنه لا توجد أي أدلة، وتفاجأت بالخبر مثل الجميع، لكن اللاعب أعتقد أنه لا يزال هناك ثلاثة أشهر على دخوله الفترة الحرة ومن الممكن أن نقوم بتجديد عقده خلال الفترة المقبلة".

وبسؤاله عن مناقشة إقالة الكرواتي برانكو؛ المدير الفني للفريق، رد: "برانكو مدرب كبير، ولم نناقش إقالته، سجله يشفع له، ومن الظلم أن نحكم عليه من أربع مباريات، نعطيه فرصته كاملة وواثق من نجاحه".

الكرواتي قاد الراقي حتى الآن في أربع مباريات، حقق الفوز في اثنتين منها، وخسر مباراة وحيدة، وتعادل في أخرى.

وودع الأهلي تحت قيادته دوري أبطال آسيا من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام الهلال برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.