رسميًا | الهلال يضم مدالله عليان ويُعلن رحيل حسن كادش للتعاون

الهلال أعلن ضم اللاعب هذا الموسم

أعلن الهلال رسميًا تعاقده مع مدالله عليان مدافع التعاون خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي، وفي المقابل تخليه عن لاعبه حسن كادش لنادي سكري القصيم.

متصدر الدوري السعودي كان قد توصل لاتفاق مع عليان على ارتداء قميصه بدءً من الموسم القادم في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع التعاون، وقد دخل في مفاوضات مع الفريق الأصفر لمحاولة شراء الـ6 أشهر المتبقية في عقد اللاعب وإتمام الصفقة في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

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ولم تُمانع إدارة التعاون الأمر، لكنها طلبت الحصول على خدمات حسن كادش لاعب الهلال بصيغة انتقال نهائي واستعارة ذعار العتيبي لموسم ونصف، وقد تحقق الشق الأول بالفعل.

إذ أعلن الهلال عبر حسابه الرسمي على تويتر نجاح المفاوضات مع التعاون وانضمام عليان لصفوفه هذا الشهر بدلًا من الانتظار للصيف، موضحًا أن اللاعب سينتظم في التدريبات الجماعية خلال اليومين القادمين.

وأعلن النادي في نفس الوقت انتقال مدافعه "كادش" لصفوف التعاون نهائيًا، مقدمًا له الشكر على ما قدمه للفريق خلال الفترة السابقة متمنيًا له التوفيق في مسيرته القادمة.