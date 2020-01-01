تويتر الهلال ينشر الكلمات الأولى للصفقة الجديدة "مدالله عليان"

صفقة قوية لبطل آسيا

أعلن الهلال رسميًا تعاقده مع مدالله عليان مدافع التعاون عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، وقد أتبعها النادي بعدة تغريدات حملت إحداها الكلمات الأولى للمدافع السعودي بعد توقيعه العقد الجديد.

ونشر النادي أولًا صورة للمدافع صاحب الـ24 عامًا مع كتابة جملة "مدالله هلالي"، ومن ثم أوضح في تغريدة أخرى تفاصيل الصفقة، قبل أن ينشر فيديو يُظهر مراسم التوقيع مع الرئيس فهد بن نافل، وأخيرًا فيديو آخر يتحدث عليان خلاله لجماهير الزعيم.

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واستغل الهلال دخول عليان الفترة الحرة في عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري ووقع معه عقدًا يمتد لثلاث سنوات قادمة ويبدأ من الموسم الرياضي القادم 2020-2021.

وتحدث اللاعب قائلًا "أهلًا وسهلًا بجماهير الهلال، اليوم تشرفت بالتوقيع لنادي الهلال 3 سنوات، أسأل الله التوفيق وإن شاء الله سنوات ممتلئة بالإنجازات والبطولات".

صاحب الـ24 عامًا خريج قطاع الشباب في التعاون، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2014، وقد توج مسيرته الجيدة مع سكري القصيم بالفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي بعد التفوق على الاتحاد في المباراة النهائية وإقصاء الهلال في نصف النهائي، والتأهل لدوري أبطال آسيا 2020 بعد إنهاء الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز الثالث.