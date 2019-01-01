التمياط يعتذر عن المشاركة في المباراة ويؤكد حضوره اعتزال القحطاني

اللقاء يتجدد بين القحطاني والجمهور الشهر المقبل

أوضح نواف التمياط؛ نجم الهلال السعودي الأسبق، عدم مقدرته على المشاركة في مباراة اعتزال ياسر القحطاني؛ زميله السابق في الزعيم، إثر معاناته من إصابة، وإن كان سيكون ضم الحضور في الملعب.

مهرجان اعتزال القحطاني من المقرر أن يقام في الأول من ديسمبر المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود، على هامش "موسم الرياض"؛ الذي تنظمه وزارة الترفيه السعودية برئاسة تركي آل الشيخ.

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وكتب التمياط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تلقيت مكالمة أخي ياسر القحطاني، للمشاركة في حفل اعتزاله، وكنت أتمنى أن تساعدني الركبة، لمشاركة أحد أفضل لاعبي المملكة، أكيد أنا أول الحاضرين والوعد ملعب الجامعة".

وأضاف: "ياسر كله طيب ومرجلة ويستاهل، قدم الكثير للكرة السعودية والهلال، الله يوفقك أبو عبد العزيز في جميع خطواتك".

تلقيت مكالمة أخي الغالي ياسر القحطاني للمشاركة في حفل إعتزاله وكنت اتمنى أن تساعدني الركبة لمشاركة أحد أفضل لاعبي المملكة ، أكيد أنا أول الحاضرين والوعد ملعب الجامعة ، ياسر كله طيب ومرجلة ويستاهل قدم الكثير للكرة السعودية والهلال

الله يوفقك ابوعبدالعزيز في جميع خطواتك🙏🏻💙. — نواف التمياط (@altemyat) November 20, 2019

يذكر أن القحطاني كان قد كشف من قبل عن نجوم العالم المشاركين في المباراة، وأتى على رأسهم فرانشيسكو توتي وأندريه بيرلو وصامويل إيتو وروبين فان بيرسي. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ37 عامًا كان قد أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا في 13 من إبريل عام 2018، بعدما حصد لقب الدوري السعودي مع الزعيم بعد منافسة شرسة مع الأهلي.