الجابر يقبل دعوة القحطاني: مشاركتك حق وواجب

نجم الهلال لا يزال يجهز لحفل اعتزاله

أعلن سامي الجابر؛ نجم الهلال السعودي ورئيسه الأسبق، عن قبوله دعوة ياسر القحطاني؛ زميله السابق بالزعيم، بشأن مشاركته له في مهرجان اعتزاله.

مهرجان اعتزال القحطاني من المقرر أن يقام في الأول من ديسمبر المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود، على هامش "موسم الرياض"؛ الذي تنظمه وزارة الترفيه السعودية برئاسة تركي آل الشيخ.

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وكان القحطاني قد وجه الدعوة أمس الثلاثاء، لعدد من النجوم لمشاركته في مباراة اعتزاله التي ستجمع أساطير العالم بالهلال، ومنهم الجابر، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مشتاقون لك يا أبو عبد الله، وأنا والجمهور نريد أن نراك بالملعب".

وأتى رد رئيس القلعة الزرقاء الأسبق: "حاضرون للغاليين يا أبو عزوز، تأمر أمر، الحضور والمشاركة حق وواجب، لأخ عزيز وغالي كشخصك".

وأضاف: "عرفتك في أكثر من موقع وأنت كما أنت مميز، وتستحق كل خير".

حاضرين للغالين يابوعزوز تأمر امر



الحضور والمشاركة حق وواجب لاخ عزيز وغالي كشخصك



عرفتك في اكثر من موقع وانت كما انت مميز وتستحق كل خير 💙



الوعد الملعب بإذن الله 💙🇸🇦💙 — سامي الجابر (@SamiAlJaber) November 20, 2019

فعاليات المهرجان من المقرر أن تشمل حفلًا غنائيًا بجانب المباراة، على أن ينطلق في تمام الساعة السادسة وحتى منتصف الليل بتوقيت الرياض.

يذكر أن القحطاني كان قد كشف من قبل عن نجوم العالم المشاركين في المباراة، وأتى على رأسهم فرانشيسكو توتي وأندريه بيرلو وصامويل إيتو وروبين فان بيرسي. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ37 عامًا كان قد أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا في 13 من إبريل عام 2018، بعدما حصد لقب الدوري السعودي مع الزعيم بعد منافسة شرسة مع الأهلي.