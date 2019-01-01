رسميًا - الهلال يعلن استبعاد سلمان الفرج من كأس العالم للأندية

الإصابة أجبرت لوشيسكو على استبعاد الفرج من قائمة مونديال الأندية.

أعلن نادي الهلال السعودي، عن استبعاد سلمان الفرج، لاعب وسط الزعيم، عن قائمة الفريق التي ستشارك في مباريات كأس العالم للأندية 2019.

الهلال "بطل آسيا" سيفتتح مبارياته في مونديال الأندية، عندما يواجه الترجي التونسي "بطل إفريقيا"، مساء السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها استبعاد الفرج، وضم نواف العابد بدلًا منه.

سلمان الفرج تعرض للإصابة خلال مباراة المنتخب السعودي الأخيرة في كأس الخليج العربي "خليجي 24"، ليتم استبعاده من قائمة كأس العالم.

الأفضل في السعودية .. تاريخ بطولات نادي الهلال محليًا وقاريًا

المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، كان قد استبعد نواف العابد من قائمة الهلال المشاركة في كأس العالم للأندية، إلا وأن إصابة الفرج دفعته لضم العابد مرة أخرى.

المنتخب السعودي خسر نهائي خليجي 24 أمام نظيره البحريني بهدف دون رد، ليتوج الأخير بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

بطولة كأس الخليج العربي شهدت مشاركة نواف العابد مع المنتخب السعودي في 4 مباريات، بينما لعب سلمان الفرج 3 مباريات فقط بسبب الإصابة.