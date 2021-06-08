"الحياد أمام إنجازات الهلال ظلم"

تصريح قوي بشأن الزعيم

يوصف الصحفي والناقد الرياضي محمد الشيخ اتباع الحياد مع إنجازات الهلال وأرقامه بالظلم، وذلك خلال تعليقه على احتلال حساب النادي على تويتر المركز الـ19 في قائمة حسابات الأندية الكروية الأكثر تفاعلًا عبر تويتر خلال مايو الماضي.

كان حساب "ديبورتس وفينازاس" على تويتر قد نشر قائمة بأكثر حسابات الأندية من حيث التفاعل على تويتر خلال الشهر الماضي، وقد احتل تشيلسي الصدارة بـ15.5 مليون تفاعل، فيما جاء الهلال في المركز الـ19 بـ2.46 تفاعل وقد سبق يوفنتوس الذي احتل المركز الـ20.

القائمة ضمت عددًا من الأندية الكبيرة في العالم أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وليفربول ومانشستر سيتي، ولم تتضمن أي نادٍ عربي إلا الهلال.

الشيخ نشر صورة تتضمن تلك القائمة وكتب معلقًا "حينما قلت أن الحياد أمام إنجازات الهلال وأرقامه وأولوياته ظلم وأن الموضوعية إنصاف .. ها هي الأرقام تثبت!".

يُشار أن تويتر الهلال شهد تفاعلًا كبيرًا خلال مايو الماضي نظرًا لتتويح الفريق بلقب الدوري السعودي ومن ثم إعلان تعاقده مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.