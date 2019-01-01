الهلال يضطر للاستعانة بشركة أمنية بسبب اليابانيين

الجمهور اليابان لم يعتق لاعبي الزعيم

دفع الجمهور الياباني، إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، إلى الاتفاق مع شركة أمنية، لمرافقة الفريق طوال وجودة باليابان.

بعثة الزعيم وصلت مساء أول أمس الأحد، إلى العاصمة "طوكيو" ومنها إلى مدينة سايتاما، استعدادًا لمواجهة أوراوا ريدز في 24 من الشهر الجاري، بإياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة الأزرق استعانت بشركة أمنية، لتنظيم دخول اللاعبين وخروجهم، نظرًا لتوافد الجمهور الياباني إلى مقر البعثة.

وأوضحت الصحيفة أن الثلاثي الفرنسي بافيتيمبي جوميس والبيروفي أندريه كاريلو والإيطالي سباستيان جيوفينكو هم من حظوا باهتمام كبير من قبل الجماهير، التي كانت تنتظرهم في بهو الفندق.

تحذيرات للهلال في تدريبات أوراوا قبل النهائي القاري

لقاء الذهاب بين الفريقين كان قد انتهى بفوز الزعيم بهدف وحيد، سجله كاريلو في الدقيقة 60، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب".

وكان الهلال قد واجه أوراوا في نهائي البطولة الآسيوية عام 2017، لكنه خسر الذهاب بهدف وحيد، ثم تعادلا في الإياب بنتيجة 1-1، ليحصد الفريق الياباني لقب البطولة.

الزعيم توج بطلًا للقارة الآسيوية من قبل مرتين عامي 1991 و2000، بينما صعد للنهائي ثلاث مرات في آخر ست سنوات؛ أعوام 2014 و2017 و2019.

بينما دخل اللقب القاري إلى أراضي المملكة آخر مرة عام 2005، حيث توج به الاتحاد للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2004.