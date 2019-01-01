أوراوا يتكتم على إصابة لاعبه قبل لقاء الهلال

الفريق الياباني سيتأثر كثيرًا بإصابة لاعب وسطه

تعرض نادي أوراوا ريدز الياباني لصدمة قوية قبل خوض المباراة المصيرية أمام الهلال السعودي بتعرض واحد من أهم لاعبيه للإصابة.

الفريق الياباني يستضيف الزعيم غدًا الأحد، على ملعب سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأزرق بهدف وحيد، سجله البيروفي أندريه كاريلو، في الدقيقة 60، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في التاسع من نوفمبر الجاري.

يا الهلال.. أما آن الأوان؟!

وأوضح خالد الشعبي؛ مراسل برنامج "الدوري مع وليد" في اليابان، عن تعرض ماكينو؛ لاعب وسط أوراوا، للإصابة خلال المران إلا أنه تم التكتم على الإصابة في ظل رغبة في عدم تصدير طاقة سلبية لجمهور الفريق.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن حجم الإصابة اليوم السبت، حيث سينكشف الأمر بغيابه عن المران، الذي أعلن النادي الياباني أنه سيتم فتحه مجانًا أمام الجمهور الليلة.

ماكينو ينافس على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2019، حيث اختاره الاتحاد الآسيوي في قائمة ضمت بجانبه القطري أكرم عفيف والحارس الإيراني رضا بيرانوند.

يذكر أن الهلال وأوراوا كانا قد تقابلا من قبل في نهائي دوري أبطال آسيا 2017، وفاز الأخير في الذهاب بهدف وحيد، ثم تعادلا في الإياب بهدف لكل منهما، ليضيع اللقب القاري على الزعيم.