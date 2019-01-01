عضو الهلال: تجاوزنا التحكيم في الذهاب وسنفعل في الإياب

الزعيم وصل إلى اليابان بحثًا عن اللقب الغائب

يرى فهد المفرج؛ عضو مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، أن البطل عليه أن يتغلب على كافة الظروف التي تواجهه حتى يصل إلى هدفه، معربًا عن ثقته في قدرة لاعبي الزعيم على تحقيق لقب دوري أبطال آسيا.

بعثة الزعيم وصلت أمس الأحد، إلى اليابان استعدادًا لملاقاة أوراوا ريدز الياباني في 24 من الشهر الجاري، على ملعب سايتاما، ضمن إياب النهائي القاري.

وكان الأزرق قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدف وحيد، سجله البيروفي أندريه كاريلو، على ملعب جامعة الملك سعود، في التاسع من نوفمبر الجاري.

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وقال المفرج، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "الهلال لديه فريق قوي ولاعبين لديهم ثقة كبيرة في أنفسهم، لذلك مهما واجهوا صعوبات في النهائي، فهم سيتغلبون عليها، حتى أخطاء الحكام سيتجاوزونها".

وأضاف: "التحكيم تربص بالهلال كما حدث في أخطاء لقاء الذهاب، ومع ذلك تجاوزوا ذلك وظل تركيزهم على المباراة".

حكم لقاء الذهاب كان قد ألغى هدفًا ثاني للهلال، سجله سالم الدوسري، بداعي التسلل، رغم صحة الهدف مائة بالمئة.

يذكر أن الهلال كان قد واجه أوراوا في النهائي القاري عام 2017، وفاز الفريق الياباني في الذهاب 1-0، ثم تعادلا في الإياب 1-1، ليخسر الهلال اللقب.