عموري للاعبي الهلال: فالكم بطولة آسيا

المهاجم الإماراتي يتمناها هلالية

دعم الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"؛ مهاجم الجزيرة الإماراتي، زملائه السابقين في الهلال السعودي قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا.

الزعيم يلاقي أوراوا ريدز الياباني في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

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وكتب عموري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التوفيق لإخواني لاعبين نادي الهلال اليوم، وفالكم البطولة، يا رب دعواتنا وقلوبنا وياكم، يا رب اكتبها هلالية".

كل التوفيق لاخواني لاعبين نادي الهلال اليوم وفالكم البطوله يارب دعواتنا وقلوبنا وياكم يارب اكتبها هلاليه 💙💙 — عمر عبدالرحمن (@Amoory10) November 9, 2019

الزعيم يخوض الليلة النهائي القاري الثالث له في آخر ست سنوات، حيث وصل لنهائي عامي 2014 و2017 وفي كل مرة يخسر اللقب.

والتقى الأزرق مع منافسه الليلة في نهائي عام 2017، لكنه خسر وقتها الذهاب 1-0 وتعادلا في الإياب 1-1.

يذكر أن عموري خاض موسم وحيد في صفوف الأزرق 2018-2019، لكنه تعرض للإصابة في بدايته، ولم يشارك سوى في ست مباريات، قبل أن يرحل في نهاية الموسم.