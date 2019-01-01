كبير المشجعين "الموركي" في محيط الرعب: الغرق لكل من لا يحب الهلال

الهلال ممثل السعودية أمام القارة الآسيوية، فهل ينجح في مهمته؟

حرص عاطي الموركي؛ كبير مشجعي السعودية ورئيس رابطة المنتخب الأخضر ونادي الوحدة، على الحضور إلى استاد جامعة الملك سعود بالرياض، لمؤازرة الهلال في مواجهته المنتظرة أمام أوراوا ريدز الياباني.

الزعيم يستضيف الفريق الياباني في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة، على ملعب محيط الرعب، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

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وكعادته في المباريات الكبيرة، وكما فعل من قبل في النهائي الآسيوي بعام 2017، كان الموركي في مقدمة الحضور بالاستاد قبل ساعات من انطلاق المباراة.

وقال كبير المشجعين، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "اليوم الهلال يلعب باسم الوطن، ووطن لا نشجعه ولا نفديه، حرام نعيش به، إن شاء الله الأزرق يفوز حتى يفرح الكل، ومن لا يحبه يغرق".

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في 24 من الشهر الجاري باليابان.

والتقى أوراوا والهلال من قبل في نهائي عام 2017، فاز الفريق الياباني ذهابًا 1-0، وتعادلا إيابًا 1-1، ليخطف اللقب القاري من الزعيم.