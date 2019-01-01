النعيمة للاعبي الهلال: نثق بكم ومواجهة أوراوا ستكون الأسهل بشروط

الزعيم أمام مهمة صعبة غدًا في محاولة لكسر نحس عامي 2014 و2017

بعث صالح النعيمة، نجم الهلال السعودي الأسبق، برسالة للاعبي الزعيم قبل مواجهتهم الحاسمة أمام أوراوا ريدز الياباني، مطالبًا إياهم بأن يكونوا على قلب رجل واحد لنيل اللقب الآسيوي.

الزعيم يحل غدًا الأحد، ضيفًا على الفريق الياباني في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة، على ملعب سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأزرق بهدف وحيد، سجله البيروفي أندريه كاريلو، في الدقيقة 60 من عمر المباراة، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في التاسع من نوفمبر الجاري.

يا الهلال.. أما آن الأوان؟!

وكتب النعيمة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كلنا على ثقة بالله ثم بكم أبطالنا، أنتم أهلًا لنيل اللقب .. خُضتم مشوارًا طويلًا ورائعًا بكفاحكم، لم يتبقى منه سوى خطوة ستكون بإذن الله هي الأسهل بتركيزكم ومجهودكم وروحكم للوصول لأعلى القمة".

وأضاف: "كونوا على قلب رجل واحد ، والفوز بإذن الله حليفكم بالتوفيق".

كلنا على ثقة بالله ثم بكم أبطالنا

انتم أهلاً لنيل اللقب ..

خُضتم مشوار طويل ورائع بكفاحكم لم يتبقى منه سوى خطوة ستكون بإذن الله هي الأسهل بتركيزكم ومجهودكم وروحكم للوصول لأعلى القمة ..

كونوا على قلب رجل واحد ، والفوز بإذن الله حليفكم بالتوفيق 💙🇸🇦 https://t.co/kaXY9zO4n8 pic.twitter.com/MOj7zR5n7u — صالح النعيمه (@S_AlNeayma) November 23, 2019

لقاء الغد هو النهائي الثالث الذي يخوضه الزعيم في آخر ست سنوات بدوري الأبطال، حيث خسر عام 2014 أمام ويسترن سيدني الأسترالي بفضيحة تحكيمية، تحدثت عنها وسائل الإعلام العالمية.

وفي نهائي عام 2017، التقى الهلال بأوراوا، تعادلا في الذهاب بالمملكة بنتيجة 1-1، وفي الإياب فاز الفريق الياباني بهدف وحيد، ليخطف لقب البطولة.

يذكر أن عدد كبير من جمهور الزعيم زحف خلف الفريق إلى الياباني على حسابه الشخصي، بجانب توجيه ولي العهد محمد بن سلمان بتخصيص أربع طائرات لنقل الجماهير من الرياض إلى اليابان، لدعم الفريق.