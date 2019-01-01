بسبب إصابة نهائي آسيا - جوميس يطير إلى دبي

الفرنسي يجري الفحوصات بإحدى مراكز الإمارات

غادر الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، المملكة متوجهًا إلى مدينة دبي الإماراتية، من أجل إجراء الفحوصات الطبية.

الفرنسي كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة أوراوا ريدز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، في 24 من الشهر الجاري.

وأوضح الحساب الرسمي للنادي أن جوميس توجه لدبي، حيث يجري الفحوصات الطبية على موضع إصابته في إصبع يده في أحد المراكز الطبية المتخصصة هناك.

الزعيم كان قد توج بطلًا لأسيا بعدما فاز على الفريق الياباني بثنائية نظيفة، سجلها سالم الدوسري وجوميس، على ملعب سايتاما باليابان.

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لقاء الذهاب كان قد فاز به الأزرق بهدف وحيد، سجله البيروفي أندريه كاريلو، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في التاسع من الشهر الجاري.

وعادت بعثة البطل أول أمس الإثنين، إلى المملكة السعودية، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على استقبلها أمس الثلاثاء، لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني على هذا الإنجاز.

فوز الهلال بكأس البطولة الآسيوية أهله لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية قطر 2019، حيث يلتقي في المباراة الأولى بالترجي التونسي؛ بطل دوري أبطال أفريقيا، الشهر المقبل، على أن يواجه الفائز منهما ليفربول؛ بطل دوري أبطال أوروبا، في نصف النهائي.