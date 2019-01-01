نهائي دوري أبطال آسيا يُعجل ملابس الهلال الشتوية الجديدة

الهلال يستعد لنهائي دوري أبطال آسيا بملابس جديدة

تسبب لقاء إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا ريد الياباني، في تكثيف شركة الملابس المتعاقد معها الزعيم، جهودها لإعداد الملابس الشتوية.

الهلال سيستضيف أوراوا مساء يوم السبت 9 نوفمبر المقبل، في ذهاب دوري أبطال آسيا، على أن قام مباراة العودة في اليابان يوم 24 من نفس الشهر.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الشركة اتفقت مع إدارة الهلال، على تسليم الملابس الشتوية الجديدة، قبل الوقت المتفق عليه.

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جاء سبب تعجيل تسليم الأطقم الجديدة، لحاجة الهلال إليه خلال فترة تواجده في اليابان، والتي تشهد أجواء باردة وممطرة تصل درجات الحرارة فيها إلى أقل من 5 درجات مئوية.

الهلال سيتواجد في اليابان قبل مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بحوالي 6 أيام، من أجل الانتظام في معسكر استعدادًا للمباراة.