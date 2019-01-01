الهلال يحدد موعد سفره إلى اليابان لمواجهة أوراوا ريد

الهلال يعلن موعد سفره إلى اليابان.

أدى فريق نادي الهلال السعودي تدريباته اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة أوراوا ريد الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال يستعد لمواجهة أوراوا ريد، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد المقرر له 24 نوفمبر الجاري، في ملعب ساتياما الياباني.

وأعلن نادي الهلال، عن مغادرة الرياض إلى العاصمة اليابانية طوكيو، ظهر يوم الأحد المقبل، استعدادًا لمواجهة أوراوا ريد.

ويلحق السوري عمر خربين ببعثة الهلال إلى طوكيو، بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب بلاده، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم وأمم آسيا.

بشرة خير - ما هي نتائج لوشيسكو في النهائيات؟

وركز الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، على رفع معدلات اللياقة البدنية، وبعدها فرض مناورة على جزء من الملعب.

وسيجري الهلال تدريبه الأخير في الرياض عصر السبت، في مقر النادي، قبل المغادرة نحو اليابان، لمواجهة أوراوا ريد.

وحقق الهلال الفوز على أوراوا ريد الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، باللقاء الذي جمع بينهما السبت الماضي.