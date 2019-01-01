مدرب الهلال السابق يحذر لاعبي الزعيم قبل مواجهة أوراوا

أوسكار مدرب الهلال السابق يوجه تحذير هام للاعبي الزعيم قبل مواجهة أوراوا ريد الياباني.

حرص المدرب البرازيلي خوسيه أوسكار، المدير الفني السابق لفريق نادي الهلال، على توجيه رسالة إلى لاعبي الزعيم، قبل مواجهة أوراوا ريد الياباني.

الهلال سيحل ضيفًا على أوراوا ريد الياباني مساء الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب سايتاما الياباني.

أوسكار قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "أحذر لاعبي الهلال من الضغط الجماهيري المتوقع في إياب نهائي دوري أبطال آسيا الأحد القادم".

المدرب البرازيلي تابع: "جماهير أوراوا ريد داياموندز الأكثر تأثيرًا بين جميع الجماهير اليابانية، ويجب على لاعبي الهلال الحذر".

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وشدد أوسكار على أنه يثق في قدرة الهلال على انتزاع اللقب القاري أمام أوراوا ريد، وتحقيق نتيجة في مباراة الإياب تتيح له العودة بالكأس.

خوسيه واصل: "الهلال أظهر انضباطًا شديدًا في موقعة الذهاب، وفرض سيطرته على جميع أرجا الملعب، وفرط في انتصار كبير كان من الممكن أن يريحه تمامًا في مباراة الأحد".

واختتم أوسكار تصريحاته قائلًا: "الهلال سيحسم مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، إذا قلل من الأخطاء أمام أوراوا".

ويحتاج الهلال للخروج من مباراة الإياب بالتعادل بأي نتيجة على أقل تقدير، من أجل حسم اللقب القاري الغائب عنه منذ عام 2000، بعد الفوز ذهابًا بهدف دون رد.